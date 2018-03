Encontrado corpo no rescaldo de incêndio em Penalva do Castelo

O fogo já se encontra dominado, estando os bombeiros atentos a um possível re-acendimento.

Uma pessoa foi encontrada morta durante as operações de rescaldo de um incêndio numa zona de mato na freguesia de Castelo de Penalva, concelho de Penalva do Castelo, no distrito de Viseu. O fogo já se encontra dominado.



O alerta foi dado às 15h14. No local estiveram os Bombeiros de Penalva do Castelo e o INEM, num total de sete operacionais, apoiados por dois veículos.



O incêndio terá sido iniciado na sequência de uma queimada que se descontrolou.