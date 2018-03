Santana Lopes criticou as decisões tomadas por Rui Rio no início do seu mandato.

Pedro Santana Lopes, ex-primeiro-ministro e adversário de Rui Rio na última corrida à presidência do PSD, diz que o actual líder laranja não tem conseguido lidar com os últimos acontecimentos polémicos e que está na altura de "inaugurar a liderança do partido", no seu novo espaço de comentário na SIC Notícias.



Santana desafiou Rio a pôr em prática temas que quer ver discutidos pelo partido, devendo ser um partido que se apresente como "alternativa ao governo socialista".



O social-democrata considera que o partido está inquieto devido à notícia de que "o PSD preferia não apostar tanto nas legislativas de 2019, mas sim preparar-se para as autárquicas de 2021", dizendo que este pensamento é contra-natura do partido. "O PSD deve querer ganhar todas as eleições."



"Barreiras Duarte mostrou alguma resistência à saída do partido e, em certa medida, compreendo e não achei que fosse justo, mas também não o ouvi a pedir desculpa, apenas o ouvi a insistir na tese da cabala montada contra ele", disse Santana Lopes sobre o caso que abalou o partido nos últimos dias.