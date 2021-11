José Manuel Silva recusa "atuação imprópria" enquanto bastonário da Ordem dos Médicos

Uma hora depois da divulgação feita pela SÁBADO, em resposta à interpelação, José Manuel Silva alega tratar-se de uma "falsa imputação", supondo que da autoria de terceiros, "de qualquer atuação imprópria, designadamente enquanto bastonário".



"Todos os valores que me foram pagos ou restituídos por conta do exercício do cargo (…) ocorreram em rigoroso cumprimento das deliberações do Conselho Nacional [da Ordem dos Médicos], conforme os estatutos e parecer jurídico, constando de registos próprios e das competentes atas e seguiram as regras de escrutínio e de processamento próprias da OM", acrescenta.





Neste contexto, o ex-bastonário assinala que, "nos termos dos estatutos então em vigor, o bastonário não tinha autonomia para ordenar quaisquer pagamentos, e nunca o fez, designadamente os correspondentes a ajudas de custo, cujo regime não tivesse sido previamente aprovado pelo Conselho Nacional, estando as contas da Ordem devidamente aprovadas e escrutinadas".

Quanto à ida de um médico estomatologista de Coimbra para Lisboa a fim de assessorar o outrora bastonário, diz José Manuel Silva que "os termos e condições da sua contratação, integralmente cumpridos até ao respetivo termo, foram decididos pelo Conselho Nacional da Ordem".