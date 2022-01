Câmara de Coimbra põe à venda carro do anterior presidente

A Câmara Municipal de Coimbra põe à venda, em hasta pública, a 1 de fevereiro, o carro do anterior presidente, um Audi A8, cuja base de licitação ascende a perto de 35 mil euros. Os interessados poderão inteirar-se do estado do Audi, até 31 de janeiro, nas instalações do Serviço de Polícia Municipal, das 09h00 às 12h30 e das 14h15 às 17h15.



A censura por parte da oposição à compra da viatura, há quatro anos, foi protagonizada pelo outrora autarca social-democrata Paulo Leitão, embora o atual presidente da autarquia – José Manuel Silva eleito, em 2021, por uma ampla coligação de partidos, onde se inclui o PSD – fosse vereador independente.



Em abril de 2018, o vereador Paulo Leitão questionou "o esbanjamento" de 83 mil euros por parte do então presidente da Câmara Municipal de Coimbra (CMC), Manuel Machado (PS), na compra de um Audi A8.