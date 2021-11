Processo arranca no dia 5 de dezembro e continuará no feriado dia 8 de dezembro e nos domingos seguintes, dias 12 e 19 de dezembro.

24 de novembro Sofia Oliveira com Ana Taborda

Dose de reforço para maiores de 50 anos vacinados com Janssen começa domingo

A vacinação para a faixa etária com mais de 50 anos que recebeu a vacina de dose única da Johnson & Johnson vai começar este domingo, com os utentes a deverem aguardar a convocatória através de mensagem por telemóvel.







CMTV

Em comunicado, a Direção-Geral de Saúde (DGS) refere que o processo arranca no dia 5 de dezembro e continuará no feriado dia 8 de dezembro e nos domingos seguintes, dias 12 e 19 de dezembro.

"Para este efeito, os utentes serão convocados por SMS, devendo aguardar essa convocatória. Os utentes que não forem convocados para dia 5 de dezembro devem aguardar a convocatória para os outros dias de vacinação", refere ainda a DGS na nota de imprensa.



A DGS esclarece ainda as situações de concentrações nos centros de vacinação contra a covid-19 em Lisboa, pedindo aos utentes que "respeitem a informação constante nas SMS com agendamento para a FIL-Pavilhão 4 (EXPO - Parque das Nações).



Depois de na semana passada ter sido anunciado que as pessoas a partir dos 18 anos que receberam a vacina contra a covid-19 da Janssen vão poder receber uma dose de reforço após 90 dias da administração da primeira, a DGS avançou que para estanova dose estão elegíveis cerca de um milhão de pessoas.

A 24 de novembro, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales,??? tinha explicado que são mais de 250 mil as pessoas com mais de 50 anos nestas circunstâncias, sendo os restantes progressivamente agendados por faixa etária até janeiro.