José Luís Carneiro reeleito Secretário-geral do PS

Mais de 20 mil militantes do Partido Socialista votaram nas eleições deste sábado, recundizindo Carneiro no cargo que assumiu em 2025.

Candidato único à liderança do Partido Socialista (PS), Carneiro conseguiu mais de 95% dos votos, numas eleições que contaram com 53,2% de participação.



O secretário-geral, José Luís Carneiro, vota para as eleições diretas para secretário-geral na sede do PS de Baião José Coelho/Lusa

"Encontrei uma grande esperança, que se reconcilia com o PS", afirmou o líder socialista no seu discurso de vitória, onde destacou como prioridades a habitação, a saúde e uma economia competitiva. "Seremos capazes de devolver a confiança ao país", prometeu, num caminho que, diz, será feito "passo a passo, conversa a conversa, rua a rua". No discurso, que teve lugar na sede nacional do partido, Carneiro sublinhou ainda ser “o líder político mais votado de todos os líderes que se encontram na Assembleia da República”.

Na eleição de 2025, onde também foi candidato único, votaram cerca de 18 mil socialistas (numa taxa de participação de 48,9%) e o resultado foi semelhante, numa vitória que angariou 95,4% dos votos.