Atestar carro vai custar mais 14,75 euros no gasóleo e 9 euros na gasolina

Subida a partir de segunda-feira soma-se ao aumento recorde registado no início da semana. Em duas semanas, o gasóleo já acumula quase 30 cêntimos por litro e a gasolina cerca de 18 cêntimos. Governo volta a reduzir o ISP para mitigar o impacto.
Atestar um depósito de 50 litros custa agora significativamente mais do que há duas semanas. Com os aumentos já registados no início da semana e a nova subida prevista para a próxima segunda-feira, encher o depósito de um carro a gasóleo vai custar cerca de 14,75 euros adicionais, enquanto no caso da gasolina o agravamento ronda os 9 euros.
A partir de segunda-feira, os postos de abastecimento vão voltar a refletir os efeitos da crise energética internacional. O gasóleo simples deverá subir cerca de 10,5 cêntimos por litro e a gasolina simples 95 cerca de 11 cêntimos, revelou fonte do setor ao Negócios, explicando que a média final só fica fechada ao final do dia e poderá ainda sofrer alterações.