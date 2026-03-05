Sábado – Pense por si

05 de março de 2026 às 23:01

“É dever do primeiro-ministro informar população das decisões tomadas que têm importância estratégica”, defende José Luís Carneiro

O socialista defendeu que, devido à sua importância estratégica, a Base das Lajes, “deve ser utilizada nos termos do acordo bilateral”.

