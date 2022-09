Jornal i não foi publicado devido a ataques informáticos

Não é possível "prever quando será retomada a edição", indica uma nota publicada no site.

O jornal i não foi publicado esta quarta-feira devido a ataques informáticos. De acordo com uma nota publicada no site, não é possível "prever quando será retomada a edição".







"Nos últimos dias, os servidores do i e do Nascer do SOL têm sofrido repetidos ataques informáticos que inviabilizam o trabalho da redação e de todos os departamentos da empresa. A edição online mantém-se, não obstante poderem vir a verificar-se algumas limitações", indica a mesma nota.Os ataques informáticos já suscitaram uma queixa à Polícia Judiciária em junho, e este novo ataque também já foi participado às autoridades.