Fim de semana despede-se da chuva. Temperaturas voltam a subir este domingo

Com períodos de céu pouco nublado ou limpo, o fim de semana termina com uma despedida da chuva e as temperaturas máximas voltam a subir este domingo.

Segundo informações fornecidas pelo IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), esperam-se hoje neblina ou nevoeiro matinal. A temperatura mais alta esperada este domingo vai atingir aos 32 graus, nomeadamente em Évora e Castelo Branco. Lisboa , capital portuguesa, os termómetros vão variar entre os 17 e os 27 graus, ao passo que no Porto as temperaturas oscilarão entre os 15 e os 22 graus, sendo este o distrito mais frio este domingo.O IPMA alerta ainda para a possibilidade de ventos fracos a moderados e, por vezes, fortes.