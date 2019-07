O mentor e agente do projeto Team Strada, que une uma equipa de youtubers adolescentes, pode vir a ser acusado de um crime de importunação sexual. Segundo o Expresso, em causa está um vídeo colocado nas redes sociais em que Hugo Strada, de 36 anos, filma uma rapariga na casa de banho, aparentemente contra a vontade da jovem. A idade da mesma não é clara, mas se for menor de 16 anos uma eventual acusação não dependerá da apresentação de queixa.

A Team Strada viu, este sábado, o Youtube encerrar a conta oficial do projeto, justificando a decisão com "a violação das regras da comunidade" da plataforma online. A decisão surgiu depois do Ministério Público ter confirmado à SÁBADO a "instauração de um inquérito" para investigar a equipa e o agente.

Ainda assim, na madrugada deste sábado surgiu um novo canal na mesma plataforma que se diz ser o novo espaço do grupo de "influencers" no Youtube, que angariou quase 40 mil seguidores em cerca de 11 horas.

A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens (CNPDPCJ) reencaminhou para o Ministério Público (MP) "várias comunicações relativas à ação do youtuber Hugo Strada", recebidas durante quinta-feira. À SABADO, a CNPDPCJ explicou que as situações descritas nas queixas recebidas "podem consubstanciar perigo". Quando é conhecido o local de residência das crianças/jovens envolvidas, as queixas são encaminhadas para a CPCJ com competência sobre aquela área. Como, neste caso, o local de residência dos visados é desconhecido, as comunicações recebidas foram reencaminhadas para o Ministério Público - Família e Menores.



A polémica começou depois de um vídeo do comediante Pedro Teixeira da Mota ter declarado como "estranho" um beijo entre Hugo Strada, 36 anos, e um membro do grupo de 16 anos, durante o programa Curto Circuito da Sic Radical. As queixas insinuam que o homem de 36 anos se terá aproveitado da tenra idade dos agenciados para os burlar e há mesmo quem fale em ameaçadas dirigidas pelo mesmo a ex-membros do grupo.





Num comunicado divulgado nas redes sociais, Hugo Strada escreveu: "Estando eu e a Team Strada a ser alvo de comentários difamatórios e de acusações que põe em causa o meu bom nome, estando inclusive a haver manipulação de imagens, informo que irei encaminhar o assunto para que sejam tomadas as medidas legais para repor a verdade". "Repudio qualquer acusação que me tem sido feita", rematou.