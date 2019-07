O Jornal Económico avançou hoje, pelas 12:30, que estavam a decorrer no Museu Coleção Berardo, situado no Centro Cultural de Belém , em Lisboa, "diligências com vista ao arresto dos quadros e outras obras de arte de Berardo, decidido pelo tribunal, como garantia das dívidas" do empresário.A presença dos agentes de execução hoje no local foi confirmada à agência Lusa por fontes ligadas ao processo, sem especificar se se trata de uma ação de arresto ou de levantamento/inventariação das obras de arte.Contactado pela Lusa, o assessor de José Berardo reiterou que o empresário "não foi notificado de nenhum dos arrestos, a não ser pela comunicação social".Na segunda-feira, o jornal Público avançou que foi decretado o arresto da coleção Berardo, na sequência de uma providência cautelar interposta pela Caixa Geral de Depósitos (CGD), o BCP e o Novo Banco, credores da coleção de arte moderna de José Berardo, conhecido como Joe Berardo.