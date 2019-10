João Oliveira reconduzido na liderança parlamentar do PCP

O deputado comunista João Oliveira foi esta quinta-feira reconduzido como presidente do grupo parlamentar do PCP para a XIV Legislatura, após reunião na Assembleia da República.

Segundo disse fonte parlamentar à agência Lusa, os 10 tribunos do PCP, eleitos em 6 de outubro, sancionaram ainda os nomes de António Filipe e Paula Santos para continuarem como vice-presidentes da bancada comunista, de acordo com as diretrizes definidas também pela direção do partido.

Ao mesmo tempo, o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, em declarações aos jornalistas após reunião com "Os Verdes", declarou que "João Oliveira é um belo líder do grupo parlamentar".

O PCP indicou também António Filipe para desempenhar as funções de vice-presidente do parlamento, enquanto Ana Mesquita foi a designada para secretária da mesa da Assembleia da República.

Duarte Alves e João Dias foram os deputados indicados pelos comunistas para o conselho de administração do parlamento, respetivamente como membro efetivo e membro suplente.