João Lourenço em guerra com o Coliseu: “Vamos ao Porto, queremos ir ao Porto”

João Lourenço, do Teatro Aberto, não se conforma com a decisão do Coliseu do Porto de cancelar o seu espetáculo “Cradle will rock” por falta de bilhetes vendidos. Já escreveu uma carta a Rui Moreira e garante que vai apresentar o musical na Invicta.

João Lourenço está decidido. Vai apresentar o musical operático "Cradle will rock" no Porto, mesmo depois de a direção do Coliseu daquela cidade ter cancelado o espetáculo e parado a venda online de bilhetes. "O material é carregado terça-feira nos camiões", anuncia à SÁBADO, lembrando que ainda esta sexta-feira (quase uma semana depois do anúncio de cancelamento) a companhia fez sair um anúncio no jornal Público dando conta da apresentação da peça no dia 25 de junho às 19h.