"O Filho": anatomia de uma tragédia no Teatro Aberto

Adaptado do original de Florian Zeller por João Lourenço e Vera San Payo, O Filho é um retrato pungente de dores como o divórcio e a morte. Estreia este sábado, 15, no Teatro Aberto, em Lisboa, com Paulo Pires e Cleia Almeida.