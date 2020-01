Joacine defende mais direitos para deputados não inscritos em partidos

A deputada única do Livre, Joacine Katar Moreira , defendeu esta sexta-feira o alargamento dos direitos regimentais dos deputados não inscritos em partidos, durante uma reunião do grupo de trabalho para racionalizar os votos objeto de deliberação em plenário parlamentar.

Joacine Katar-Moreira assumiu esta posição já no final da reunião, quando estava em discussão uma proposta que partiu do deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, sobre a possibilidade de um voto subir diretamente a plenário se fosse subscrito por mais do que um partido - uma solução depois foi afastada pelo PS e PCP.

A deputada única do Livre referiu que o Regimento da Assembleia da República, nesta questão da apresentação de votos diretamente para plenário do parlamento, deveria contemplar os deputados não inscritos, sem qualquer ligação a partidos.

O vice-presidente da Assembleia da República e dirigente do Bloco de Esquerda José Manuel Pureza pôs toda a sala a rir quando logo a seguir perguntou: "Isso é uma antecipação de alguma coisa senhora deputada?"

"Antecipação nenhuma senhor deputado, é uma hipótese", argumentou Joacine Katar Moreira, que tem protagonizado divergências públicas com dirigentes do Livre, partido que já ameaçou retirar-lhe a confiança política.