O secretário-geral do PCP , Jerónimo de Sousa, defendeu hoje que o PS "não mudou" e alertou que, se os socialistas tiverem "as mãos completamente livres", haverá riscos de retrocessos nos direitos conquistados na atual legislatura."O PS não mudou, não alterou a sua natureza nem o seu vínculo à política de direita. O PS que vimos nesta nova fase da vida política nacional é um PS moldado às circunstâncias, onde pesou uma nova correlação de forças na Assembleia da República e, particularmente, a ação e intervenção do PCP e da CDU", defendeu hoje o líder comunista, num comício em Queluz (Sintra).