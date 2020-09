Continua esta quarta-feira o julgamento de Rui Pinto no âmbito do processo Football Leaks. Durante a terceira sessão no tribunal no Campus da Justiça, em Lisboa, vão ser ouvidos quatro advogados que terão sido alvo de ataques informáticos por parte do português.Entre os advogados que serão ouvidos na condição de assistentes do processo estão João Medeiros, advogado do Benfica em vários casos, cuja conta de email terá sido invadida por Rui Pinto. No total Rui Pinto acedeu a 25 contas de email de advogados da sociedade PLMJ, uma das maiores do país, sendo que três deles serão ouvidos ainda esta quarta-feira.Rui Pinto quereria desvendar a estratégia de defesa do clube da Luz, assim como aceder aos interrogatórios, autos, diligências da PJ e outras peças processuais associadas, tudo informações protegidas pelo segredo de justiça, de acordo com o Ministério Público.O Ministério Público pediu esta terça-feira a exibição dos conteúdos originais dos dispositivos informáticos apreendidos a Rui Pinto num requerimento formalizado na segunda sessão do julgamento, no Tribunal Central Criminal de Lisboa. Perante esta pretensão, a presidente do coletivo de juízes, Margarida Alves, concedeu um prazo de cinco dias para os assistentes no processo se pronunciarem.Já o advogado Aníbal Pinto, também ele arguido, acusou o português de lhe ter ocultado informações sobre as negociações com a Doyen Sports, para um contrato de prestação de serviços."Não sei o que Rui Pinto queria. A mim, disse-me que queria ser contratado e que tinha de pagar impostos. E essa é outra coisa que não percebo: como é que há uma extorsão com impostos? Nunca vi isto em lado nenhum, é uma brincadeira. Como é que o MP pode sustentar que há uma extorsão a cinco anos? Se houvesse uma extorsão, eu não saberia que no primeiro dia de pagamento éramos presos? Isto é tão evidente e 'naïf' que até fica mal", argumentou.Rui Pinto, de 31 anos, responde por um total de 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo, visando entidades como o Sporting, a Doyen, a sociedade de advogados PLMJ, a Federação Portuguesa de Futebol e a Procuradoria-Geral da República, e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por extorsão, na forma tentada.O criador do Football Leaks encontra-se em liberdade desde 07 de agosto, "devido à sua colaboração" com a Polícia Judiciária e ao seu "sentido crítico", mas está, por questões de segurança, inserido no programa de proteção de testemunhas em local não revelado e sob proteção policial.