Advogado da PLMJ associa intrusão aos processos do Benfica

Rui Pinto terá espiado 72 pessoas e entidades Jorge Jesus, José Miguel Júdice e a PGR estão entre as entidades espiadas pelo denunciante, revela o acórdão da Relação de Lisboa. - Portugal , Sábado.

Leia aqui tudo o que Rui Pinto disse em tribunal Na primeira sessão do julgamento, Rui Pinto leu uma breve declaração preparada pelos seus advogados em que defendeu as suas ações e identificou-se como um denunciante, não um pirata informático. Leia aqui toda a declaração. 1.

O presidente da PLMJ, Luís Pais Antunes, associou o ataque informático de que o escritório de advogados foi alvo no final de 2018 à defesa do Benfica em vários casos judiciais. As afirmações do advogado no terceiro dia do processo em que Rui Pinto está a ser julgado por um total de 90 crimes contrariam os argumentos da defesa do pirata informático de que a intrusão na PLMJ teve por principal objetivo obter documentação sobre o universo de Isabel dos Santos.Questionado pelos vários assistentes no processo, Luís Pais Antunes afirmou que a intrusão informática na PLMJ foi detetada no final de dezembro de 2018, poucos dias depois de ser conhecida a decisão instrutória do chamado caso e-toupeira - em que o assessor jurídico do Benfica foi acusado de oferecer bilhetes e camisolas a troco de informações sobre processos judiciais em curso.Segundo Luís Pais Antunes, as revelações sucessivas provocaram na empresa um grande "mal estar". "Cada um olhava para o lado a pensar de onde as coisas estariam a sair", afirmou.Além dos documentos jurídicos, o presidente da PLMJ confirmou que a maioria dos advogados do escritório utiliza os emails para fins pessoais como "marcações de exames de saúde", "transferências" e guarda nos seus computadores dados pessoais como fotografias.Questionado pela defesa de Rui Pinto, Pais Antunes explicou que após a descoberta da intrusão informática a PLMJ adotou uma estratégia de três fases. A primeira passou pela equipa de informáticos que passaram os dias anteriores ao Natal de 2018 a "monitorizar acessos, fechar portas e em contacto com a Altice" onde estavam alojados os servidores. A segunda fase passou pela intervenção de uma equipa de segurança externa que fez uma "identificação mais precisa dos pontos fracos e de entrada". A terceira foi a entrada da Kroll que fez o relatório final.O sócio da PLMJ revelou ainda que os advogados foram informados da situação logo que se soube da intrusão. Salientou também que os juristas cumprem as práticas de segurança. "A Advogada fez o que devia e encaminhou o e-mail suspeito para o helpdesk. Mas foi o guarda noturno que tem a chave mestra quem abriu a porta".A sessão da manhã desta quarta feira ficou ainda marcada por um conflito sobre que documentos podem ser mostrado no tribunal. Depois de a magistrada do Ministério Público ter requerido a exibição dos conteúdos dos discos apreendidos a Rui Pinto na Hungria, a representante da Ordem dos Advogados pediu para o tribunal "conciliar a necessidade de se fazer prova com o sigilo profissional a que os advogados estão sujeitos" e que a visualização desses elementos "já fere o sigilo".Em resposta, a juiz presidente deixou bem clara a posição do tribunal: "toda a prova apontada na acusação pode ser consultada pelos intervenientes e o tribunal tem de aceder aos documentos. Outra coisa é a divulgação pública: o tribunal confia nos sujeitos processuais e assistentes. Na publicidade interna o tribunal entende que não deve haver restrições".Francisco Teixeira da Mota levantou ainda a questão da perícia informática que a defesa requereu aos dispositivos de Rui Pinto para se saber se os mesmos foram manipulados na Hungria - decisão que o tribunal remeteu para mais tarde - uma vez que o acesso a tais documentos seria através dos suportes informáticos a que foi pedida essa mesma perícia.A juíza esclareceu que o tribunal tomara a decisão depois de ouvir as explicações dos inspetores da polícia judiciária. "O que pode acontecer é o tribunal não poder levar está prova em conta se se chegar à conclusão que os discos foram manipulados".A sessão será retomada a tarde em que serão ouvidos os advogados Rui Costa Pereira e João Medeiros.Rui Pinto, de 31 anos, responde por um total de 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo, visando entidades como o Sporting, a Doyen, a sociedade de advogados PLMJ, a Federação Portuguesa de Futebol e a Procuradoria-Geral da República, e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por extorsão, na forma tentada.O criador do Football Leaks encontra-se em liberdade desde 07 de agosto, "devido à sua colaboração" com a Polícia Judiciária e ao seu "sentido crítico", mas está, por questões de segurança, inserido no programa de proteção de testemunhas em local não revelado e sob proteção policial.