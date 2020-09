Há 35 surtos de Covid-19 em lares

Os lares de idosos têm, neste momento, 35 surtos de Covid-19 ativos. O número foi dado pela ministra da Segurança Social, esta quarta-feira de manhã no Parlamento. Ana Mendes Godinho explicou ainda que em Portugal existem 2.527 lares com 99.500 pessoas, 60% das quais com mais de 80 anos.Ana Mendes Godinho está a ser ouvida juntamente com a ministra da Saúde, Marta Temido, no Parlamento sobre os surtos de Covid-19 ocorridos em lares de idosos, como o que ocorreu em Reguengos de Monsaraz. As governantes estão a prestar esclarecimentos numa audição conjunta nas comissões parlamentares de Saúde e de Trabalho e Segurança Social na sequência de requerimentos apresentados pelo CDS-PP, PSD e pelo Pessoas-Animais-Natureza (PAN), que foram aprovados por unanimidade no passado dia 3 de setembro pela Comissão de Trabalho e Segurança Social.As duas responsáveis afirmaram que tem havido um acompanhamento da situação nos lares desde março e que foram implementadas as medidas necessárias para uma situação que apanhou todos desprevenido. Desmentiram ainda a ideia de que estejam a "correr atrás do prejuízo".A governante garantiu que o objetivo sempre foi o de "nunca baixar os braços" e implementar todas as medidas para proteger as pessoas, lembrando que é conhecida a vulnerabilidade das pessoas idosas face a uma pandemia e de como "os lares têm sido locais de grande preocupação face ao momento" atual.A ministra da Segurança Social anunciou ainda a criação de uma linha telefónica de apoio de apoio aos lares a funcionar 24 horas por dia. Esta linha vai reforaçar as 18 brigadas distritais de intervenção, acrescentou.

A ministra disse que foi feito um "acompanhamento permanente" e um planeamento desde março, em conjunto com o Ministério da Saúde, tendo havido a preocupação em criar uma task-force de acompanhamento e implementação de programas de prevenção, algo que foi feito em conjunto com o setor social.





8 mil contratações

Referiu também que foram implementadas medidas para reorganizar as próprias instituições, desde logo com a testagem preventiva de funcionários, tendo já sido feitos 117 mil testes a trabalhadores.

Por outro lado, foram reforçados os equipamentos de proteção individual com mais 1,3 milhões de unidades, o que já custou 10 milhões de euros, segundo Ana Mendes Godinho, além de terem sido recrutadas mais 8 mil pessoas para reforço das próprias instituições.

De acordo com Ana Mendes Godinho, só ao nível dos acordos de cooperação houve já "um aumento de 120 milhões de euros" de reforço, em linha com o que tem vindo a ser feito nos últimos três anos, indo ao encontro das respostas sociais que precisam de mais investimento.

A responsável apontou que um dos problemas mais difíceis de resolver nos lares foi a questão dos recursos humanos porque quando há um surto estas instituições ficam sem trabalhadores e revelou que quer ter em permanência uma bolsa com 400 pessoas nas 18 brigadas.

"Trabalhamos na emergência, com respostas imprevisíveis e medidas para as instituições fazerem face à situação, e por outro lado responder estruturalmente à forma como olhamos o envelhecimento e as pessoas idosas", defendeu, apontando que esse é um "desafio que se impõe à sociedade".

Por seu lado, a ministra da Saúde frisou que as orientações sempre foram de testar todos independentemente dos programas de rastreio, sublinhando que, apesar de muitas autarquias assumirem a realização dos testes, as colheitas foram feitas pelo Serviço Nacional de Saúde, e que essa fatura não foi apresentada porque estão "todos a trabalhar para o mesmo".

"Relativamente às brigadas de intervenção, não se iludam, temos equipas há muito a trabalhar e não estamos a correr atras do prejuízo", garantiu Marta Temido.

A ministra da Saúde aproveitou também para dizer aos deputados que, apesar de "todos os contributos para os esclarecimentos serem importantes", o Governo já tinha em curso avaliações antes mesmo da Ordem dos Médicos ter partilhado publicamente o resultado do relatório ao surto no lar de Reguengos de Monsaraz.

Ana Mendes Godinho apelou também aos deputados que apresentem proposta para responder aos desafios que a Covid-19 está a colocar nos lares de idosos. "Queremos trabalhar em conjunto para fazer face a um momento que nenhum de nós nunca tinha vivido antes", apelou a ministra da Segurana Social, acrescentando aind anão ter percebido "bem que medidas querem propor aqui".Sobre os lares ilegais, Ana Mendes Godinho deixou a garantia de que o Governo quis "proteger também quem está em lares ilegais", no entanto, ressalvou: "Se não houver denúnicas não sabendos que eles existem". A governante deixou também os números relativos a encerramentos de lares ilegais. "Nos últimos 3 anos, encerrámos 414 lares ilegais. Só no ano passado, foram encerrados 140, para perceberem o esforço que tem sido feito", indicou aos deputados das duas comissões parlamentares.A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 929 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.875 em Portugal.Em atualizaçãoCom Lusa