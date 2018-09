O tribunal de Vila Franca de Xira começou, esta segunda-feira, a julgar o primeiro pedido de indemnização apresentado por uma das vítimas do surto de legionella, que afectou o concelho em 2014, infectando 403 pessoas e provocando 12 mortes. Estima-se que serão cerca de três dezenas as vítimas que terão instaurado autonomamente acções cíveis em tribunais no âmbito deste surto.

O tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte em Vila Franca de Xira começou a julgar a primeira acção cível do processo de legionella contra a empresa Adubos de Portugal (ADP), sendo que a vítima, um homem de 67 anos, reclama uma indemnização de 200 mil euros por danos morais e patrimoniais.

Em declarações à agência Lusa, o advogado desta vítima, Varela de Matos, contou que nesta primeira sessão foi ouvida uma inspectora chefe da Polícia Judiciária (PJ) e técnicas do Instituto Ricardo Jorge, responsável pela realização das análises clínicas. Segundo adiantou o defensor, a inspectora da PJ terá declarado ao tribunal que "a manutenção das torres não foi feita adequadamente e que não tem dúvidas que a contaminação tem origem nas torres dos Adubos de Portugal".