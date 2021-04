Prescrição é a tua tia, pá!

A justiça tem tempos. E os tempos marcam-se em diversos espaços. No espaço de segredo da justiça, no espaço público da justiça, mas, agora, também no espaço público mediatizado da justiça. E entre espaços, tempos e talvez pouca justiça, a verdade é que este processo constituiu uma oportunidade de aprendizagem do próprio sistema, de identificação de fragilidades e de necessidade de superação. O processo Marquês, para lá do evidente lastro de belicosidade mediática, veio, uma vez mais, evidenciar as brechas do sistema processual penal português. E se os holofotes estiveram virados, sempre, para as figuras e intervenientes do processo, evidenciou-se a necessidade de reflexão técnico-jurídica sobre os pontos de pressão existentes: desde a utilidade e duração do processo investigatório e da fase de instrução, até à articulação e justificação dos mecanismos de prescrição. E depois do costumado desfile teatral das personagens jurídicas, entre heróis e vilões, a mesma derrotada: uma justiça que tarda em aprender com os seus próprios erros.

Os inúmeros escândalos e consequentes processos judiciais, transformaram a forma como as pessoas encararam as instituições, os tribunais e as próprias decisões. Paralelamente a forma quase despudorada como alguns agentes criminosos multiplicavam e exponenciavam lucros, por caminhos sinuosos, fez com que a idade da inocência fosse superada, exigindo-se um esforço proactivo de reparação da confiança dos cidadãos no sistema de justiça. Mas estes laivos de perda de confiança também se repercutiram, até, no demarcado âmbito do direito penal, nomeadamente, a montante, com uma maior preocupação de abordagem a estes fenómenos e aos denominados white colar crimes, assim como noutros âmbitos temáticos de Direito Penal Económico, e, a jusante, com o desenvolvimento legislativo (até por imposição de directivas europeias) de abordagem a essas realidades.

Precisamente, é também esta ambiência que ajuda a justificar uma certa tendência que se relaciona com a tomada colectiva de consciência para os fenómenos relacionados com esse mundo económico e, mais importante, a necessidade de os prevenir e, subsequentemente, a necessidade premente de a eles reagir. Mas aqui subsiste uma espécie de síndrome de Sísifo, consubstanciado muitas vezes na inexistência de um locus delicti, na pluralidade de crime cometidos e, muitas vezes, na lentidão na resposta a este tipo de quadros jurídicos, que dificulta a superação e tratamento dos fenómenos e a urgente definição de critérios de luta contra a criminalidade económica.