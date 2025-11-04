Sábado – Pense por si

Portugal

Ivo Rosa autorizado a consultar processos que o visaram no Supremo Tribunal de Justiça

Diogo Barreto
Diogo Barreto 16:26
Capa da Sábado Edição 28 de outubro a 3 de novembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 28 de outubro a 3 de novembro
As mais lidas

O juiz tinha enderaçado um pedido dirigido ao Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça para consultar os processos em que tinha sido visado.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) vai autorizar o juiz Ivo Rosa a consultar os processos que o visaram no Supremo Tribunal de Justiça,  e confirmou a SÁBADO junto de fonte oficial da PGR.

Ivo Rosa tem acesso a processos no Supremo Tribunal de Justiça
Ivo Rosa tem acesso a processos no Supremo Tribunal de Justiça Lusa

Anteriormente, um magistrado do Ministério Público tinha alegado que o juiz não justificou o interesse legítimo para consultar o processo.

Ivo Rosa foi alvo de um processo-crime, quando exercia funções de juiz de instrução no Tribunal de Instrução Criminal, e que terá tido como base uma denúncia anónima recebida pelo DCIAP e pela Polícia Judiciária (PJ). Nesta investigação, o Ministério Público terá acedido à faturação do então juiz de instrução, à localização do telemóvel e a contas bancárias, por suspeitas de corrupção, peculato e branqueamento de capitais.

O processo-crime foi aberto no início de 2021, meses antes de o juiz Ivo Rosa anunciar, em abril desse ano, a decisão instrutória do processo Operação Marquês, em que o juiz deixou cair a maioria dos crimes que constavam na acusação do Ministério Público, tendo o Tribunal da Relação de Lisboa revertido mais tarde a decisão.

A PGR assegurou em outubro que as diligências efetuadas no âmbito da investigação ao juiz Ivo Rosa, entre 2021 e 2024, respeitaram os direitos, liberdades e garantias previstos na lei e não incluíram interceções telefónicas. "Nesta investigação, o Ministério Público foi coadjuvado pela Polícia Judiciária. A prova, uma vez recolhida, careceu de análise. Concluída a mesma, o Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça determinou, no dia 20 de março de 2024, o arquivamento do inquérito", avançou o esclarecimento da PGR.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Juiz Supremo Tribunal de Justiça de Portugal Ivo Rosa
Investigação
Opinião Ver mais
João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho
Cuidados intensivos

O preço incerto

A lógica da televisão, de facto, não é o seu forte. Se fosse, a escritora Isabela Figueiredo saberia que O Preço Certo é uma âncora inestimável para prender as audiências e carreá-las até ao Telejornal. Qualquer director de programas, em qualquer canal português, daria um dedo para ter tais queijos e enchidos.

Menu shortcuts

Ivo Rosa autorizado a consultar processos que o visaram no Supremo Tribunal de Justiça