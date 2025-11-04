Sábado – Pense por si

Operação Lex: Vaz das Neves justifica distribuição manual de processos como prática corrente

Defendeu ser feita de "boa-fé" e em nome do bom funcionamento dos tribunais.

O ex-juiz desembargador que presidiu à Relação de Lisboa, Vaz das Neves, justificou esta terça-feira no julgamento da Operação Lex como sendo uma prática corrente a distribuição manual de processos a uma única secção de desembargadores daquele tribunal.

Vaz das Neves
Vaz das Neves Cofina Media

Foi já no final da sessão da manhã, do julgamento que decorre no Tribunal Militar de Lisboa, que o coletivo de juízes confrontou Vaz das Neves com aquilo que o antigo juiz desembargador classificou como "uma metodologia" e prática habitual no tribunal, que defendeu ser feita de "boa-fé" e em nome do bom funcionamento dos tribunais.

Na sua declaração inicial ao tribunal Vaz das Neves descreveu perante o coletivo presidido pelo conselheiro José Piedade o processo de distribuição manual de processos, nomeadamente dos três em que o Ministério Público (MP) lhe imputa a prática de um crime de corrupção e dois de abuso de poder, referindo o ex-desembargador que o sorteio era feito na sua sala, na presença de um vice-presidente do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) e do funcionário secretário do tribunal.

Nesses sorteios, disse, que foram sempre feitos "de boa-fé, sem qualquer intenção que não fosse o bom funcionamento do tribunal", e afastar suspeitas sobre a independência dos juizes que pudessem vir a tomar decisões sobre os processos em causa, nomeadamente o ex-desembargador Rui Rangel, eram sorteados juízes do foro criminal do TRL.

"Recusei sempre ser um presidente [do TRL] meramente formal", disse Vaz das Neves, defendendo a sua atuação em prol do bom funcionamento do tribunal e da Justiça.

Rui Rangel e a sua secção, a 9.ª, eram excluídos do sorteio feito com a introdução de papéis num saco ou tômbola e escolha aleatória de um papel. O objetivo era afastar a possibilidade de Rui Rangel - e dos desembargadores da sua secção, com quem tinha maior proximidade - vir a ser o juiz relator de processos como o que envolveu o empresário ligado ao Sport Lisboa e Benfica, José Veiga, com quem Rangel, que foi candidato à presidência do clube, teria uma relação de proximidade.

Os sorteios excluíram também os juízes da 5.ª secção e eram feitos apenas aos juízes da 3.ª secção, o que Vaz das Neves disse ser prática habitual do tribunal nestes procedimentos, que ao excluir uma secção fazia o sorteio manual aos desembargadores da secção seguinte e apenas a esses.

O conselheiro Jorge Gonçalves questionou "o racional" dessa decisão de escolher apenas juizes da 3.ª secção, eliminando do sorteio 1/3 dos juizes da área criminal -- os da 5.ª secção.

"Aceito a observação, mas foi sempre a metodologia que o tribunal utilizou", respondeu Vaz das Neves, acrescentando que "pode dizer-se que era a metodologia errada, mas era a prática".

Na mesma linha, o conselheiro Ernesto Nascimento questionou a exclusão de parte dos desembargadores e questionou porque decidiu Vaz das Neves antecipar-se aos mecanismos previstos na lei para evitar incompatibilidades, referindo que poderia ter partido de Rui Rangel a iniciativa de pedir escusa.

Depois de questionar Vaz das Neves se ao não o fazer não estaria a menorizar as competências dos desembargadores, o arguido foi aconselhado pelo seu advogado, Miguel Matias, a não responder a esta questão.

Já tinha sido anteriormente aconselhado no mesmo sentido, quando o juiz presidente, no decurso das declarações de Vaz das Neves em que este reiteradamente afirmou não ter havido com a distribuição manual de processos qualquer intenção de favorecimento de terceiros, como alegada o MP, questionou o arguido sobre uma mensagem SMS de Rui Rangel em que apenas constava o número do processo referente a José Veiga.

Vaz das Neves viria depois a referir-se a essa mensagem, afirmando que nunca a recebeu e desconhecer se ela alguma vez foi enviada e com que intenções, acrescentando mais tarde "não ter a mínima dúvida" que o coletivo que decidiu o processo em causa "atuou de forma honesta" e "com total imparcialidade".

O ex-presidente do TRL ao longo da manhã insistiu por diversas vezes não lhe poder ser imputada a prática de qualquer crime pela forma como os processos foram distribuídos, até por não haver previsto na lei nesse sentido, afirmando que "não existe qualquer relação entre o ato da distribuição e o ato de julgar", não podendo por isso resultar da distribuição o favorecimento de terceiros ou obtenção de vantagens, como alegado.

"Se isso fosse verdade estaríamos perante a terrível situação em que estaria posta em causa a Justiça", disse, acrescentando que nenhum dos desembargadores envolvidos nas decisões em causa neste processo é arguido.

Argumentou ainda em sua defesa que o processo de distribuição manual seria prática corrente também noutros tribunais, o que foi validado num relatório aprovado pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM) de 2020, sem reparos à prática ou qualquer ilicitude apontada.

Socorreu-se ainda do CSM para fazer a sua defesa da honra, recordando que o processo disciplinar que lhe foi instaurado pela prática dos mesmos factos subjacentes ao julgamento em curso concluiu que não houve qualquer obtenção de vantagem.

O processo Operação Lex foi conhecido em 30 de janeiro de 2018, quando foram detidas cinco pessoas e realizadas mais de 30 buscas e teve origem numa certidão extraída do caso Operação Rota do Atlântico, que envolveu o empresário de futebol José Veiga, suspeito de crimes de corrupção no comércio internacional, branqueamento de capitais, fraude fiscal e tráfico de influências.

Para além de Luis Vaz das Neves, Rui Rangel e José Veiga são também arguidos neste processo a ex-juiza desembargadora Fatima Galante e o ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, num total de 16 arguidos.

