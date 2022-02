Como a PJ e o FBI travaram o atentado em Lisboa

"Os procedimentos da polícia são adaptados, caso a caso, à denúncia que chega. Não há um padrão." Quem o garante é Carlos Anjos, ex-inspetor da Polícia Judiciária e atual presidente da Comissão de Proteção às Vítimas de Crime: "Neste caso, a denúncia do FBI era muito curta. Dizia apenas que havia alguém em Portugal, que entrou num site norte-americano através da dark web, com um discurso violento, manifestando a intenção de fazer um massacre numa escola. Foi só isto que eles nos deram. O resto foi a PJ."



O resto foi, a partir do nickname, saber qual era o IP do computador de onde vinham as mensagens, onde é que esse IP estava domiciliado e se na casa existiam outros IPs. Ou seja: "Começa-se pelas diligências informáticas da equipa de cibercrime para localizar o sítio. Depois cabe às equipas de investigação identificar quem é a pessoa que está a usar aquele computador e qual é a ameaça. Só depois vem a parte da vigilância, se for caso disso."



"Quanto mais informação tivermos, mais rápido e mais fácil é resolver o caso", continua. Neste caso, havia duas grandes dificuldades: "Primeiro, sabia-se muito pouco, apenas o nickname e o site onde ele tinha andado. Segundo, o atentado estava planeado para o dia seguinte. Portanto a deadline para localizar, identificar e saber se a ameaça era real era muito curta."