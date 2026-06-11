Irmãos franceses abandonados em Alcácer do Sal foram retirados à avó

Estão com uma família de acolhimento em Colmar.

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Os dois meninos franceses que foram encontrados numa estrada em Alcácer do Sal no mês passado foram retirados à avó e estão de novo com uma família de acolhimento, agora na localidade francesa de Colmar, avança esta quinta-feira o Correio da Manhã.



Os dois menores foram encontrados em Alcácer do Sal DR

A publicação cita Alexandre Quintas, o padeiro que encontrou os irmãos abandonados, a 19 de maio. As crianças terão sido deixadas sozinhas e o mais velho terá partido um dedo da mão quando brincava com pesos e halteres.

Recorde-se que os meninos, de 3 e 5 anos, foram abandonados pela mãe, Marine Rousseau, de 41 anos, e o padrasto, Marc Ballabriga, de 55, que foram entretanto presos em Fátima, encontrando-se ambos em prisão preventiva.

As crianças regressaram a França e ficaram a cargo desta avó, uma vez que o pai biológico está desempregado, vive numa barraca e terá problemas com o álcool.

Alexandre Quintas, que tem 10 filhos, mostrou-se disponível para acolher as duas crianças. "Em França vivem como bolas de pingue-pongue", lamentou, citado pelo Correio da Manhã.