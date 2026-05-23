Mãe dos irmãos franceses vai para prisão de Tires e companheiro para EP de Setúbal

A nova vida do chef Ljubomir Stanisic, em lume brando
Raquel Lito
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O casal ficou em prisão preventiva devido a suspeitas de dois crimes de exposição ou abandono por terem abandonado dois menores.
A mãe dos dois irmãos menores franceses abandonados na zona de Alcácer do Sal vai cumprir prisão preventiva no Estabelecimento Prisional (EP) de Tires, enquanto o companheiro vai para o EP de Setúbal, revelou a GNR.