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Vida

Abandono das duas crianças foi "cruel e traumático"

Sónia Bento
Sónia Bento 23:00

É como a psicóloga Melanie Tavares classifica o que aconteceu aos dois irmãos franceses, de 3 e 5 anos, largados pela mãe e o padrasto, no mato. A especialista explica quais os efeitos nestes menores.

Largados pela própria mãe e pelo padrasto, na passada terça-feira, dia 19, numa zona de mato, junto à estrada que liga Alcácer do Sal à Comporta, o caso dos dois irmãos franceses, de 5 e 3 anos, está a chocar Portugal e França. Barthelemy e Zacharie viajavam com a mãe, Marine Rousseau, de 41 anos – que não tem antecedentes criminais e apresentava-se nas redes sociais como sexóloga e formadora – e com o padrasto, Marc, ex-polícia, de 55, desde a cidade de Colmar, perto da fronteira com a Alemanha. Terão entrado em Portugal, por Miranda do Douro, no dia 11. Três dias depois de terem saído do seu país, o pai das crianças - que tinha direito de visita limitado e supervisionado – reportava o desaparecimento dos filhos às autoridades francesas.

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