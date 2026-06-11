Relação confirma absolvição de Fernando Valente no caso da grávida da Murtosa

O Tribunal da Relação do Porto mantém a decisão tomada em julho do ano passado de o absolver das acusações de homicídio qualificado, aborto, profanação de cadáver, acesso ilegítimo e moeda falsa.

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O Tribunal da Relação do Porto confirmou esta quinta-feira a absolvição de Fernando Valente, o principal suspeito do desaparecimento da grávida de Murtosa, dos crimes de homicídio qualificado, aborto, profanação de cadáver, acesso ilegítimo e moeda falsa. A decisão foi tomada depois do Ministério Público (MP) ter recorrido da sentença do Tribunal de Aveiro que absolveu Fernando Valente.



Fernando Valente

"Do acórdão absolutório proferido em primeira instância pelo tribunal de Júri foram interpostos dois recursos, pelo Ministério Público e pelo Assistente nos autos. Ambos os recursos foram julgados não providos, tendo assim este Tribunal da Relação do Porto confirmado integralmente a absolvição do arguido da prática de todos os crimes de que era acusado – homicídio qualificado, aborto, profanação de cadáver, acesso ilegítimo, e moeda falsa", lê-se no comunicado do tribunal.

Mónica Silva, grávida de sete meses, desapareceu a 3 de outubro de 2023.

Apesar de todos os depoimentos, o tribunal deu apenas como provado que Fernando Valente e Mónica Silva se conheceram em outubro de 2022, "tendo o relacionamento entre ambos evoluído para uma relação de natureza íntima e sexual" - o arguido "envolveu-se sexualmente com Mónica Silva, com a qual manteve relações sexuais de cópula direta, o que sucedeu pelo menos em janeiro de 2023".