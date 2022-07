Chega investe milhões da lotaria eleitoral

Nas últimas legislativas, saiu a lotaria eleitoral ao Chega. De deputado único a 12 parlamentares, o Chega passou a terceira força política com 7,18% dos votos, com muitos milhões de subvenção para gastar. O partido de André Ventura terá direito a 4,55 milhões de euros pelos cerca de 400 mil votos – e o novo milionário do parlamento quer gastar o dinheiro com funcionários do partido, mais viagens políticas, imóveis e até um festival.