Irão: Carneiro critica Governo por estar a lucrar com o aumento do preço dos combustíveis

O socialista sublinhou que as famílias portuguesas estão asfixiadas e a viver com grandes dificuldades por causa do aumento do custo de vida.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, criticou este domingo o Governo PSD/CDS-PP por estar a lucrar com o novo aumento do preço dos combustíveis, que acontece na segunda-feira, e a asfixiar as famílias.



José Luís Carneiro critica aumento dos preços da gasolina e gasóleo MANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA

"A partir de amanhã [segunda-feira], os portugueses vão pagar mais de 44 cêntimos por cada litro de gasóleo e mais de 30 cêntimos por cada litro de gasolina e isso vai significar que o Governo está a lucrar com os sacrifícios dos portugueses", afirmou o socialista à margem de um encontro com militantes em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Estes valores a que José Luís Carneiro faz referência são desde o início da guerra do Irão (em março deste ano) até agora.

José Luís Carneiro insistiu que o Governo de Luís Montenegro continua "a colocar a mão no bolso dos portugueses e a ganhar dinheiro" com o aumento do preço dos combustíveis.

"O Governo, a partir de amanhã [segunda-feira], vai ganhar mais de nove cêntimos só de impostos no que respeita ao gasóleo e mais de seis cêntimos no que respeita à gasolina", especificou.

Desde há dois anos, e desde que o Governo PSD/CDS-PP tomou posse, os portugueses já pagaram mais de 1.048 milhões de euros só de impostos sobre os combustíveis, destacou.

O socialista sublinhou que as famílias portuguesas estão asfixiadas e a viver com grandes dificuldades por causa do aumento do custo de vida, nomeadamente do aumento do preço dos bens alimentares essenciais, valor das rendas das casas e dos transportes.

"Nós avançamos com propostas que o Chega, a Iniciativa Liberal e a AD chumbaram na Assembleia da República que visavam reduzir, temporariamente, o IVA sobre os impostos relativos aos combustíveis", lembrou.

Em sua opinião, o Governo tem de tomar medidas temporárias e adequadas às necessidades da economia das famílias e das empresas.

Na sexta-feira, em Viana do Castelo, o ministro da Economia e da Coesão Territorial disse que o Governo "continua atento" ao aumento do preço dos combustíveis e a "avaliar, permanentemente, se justificam ou não novas intervenções", além do desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) em vigor.

O preço por litro de gasóleo deverá aumentar 9 cêntimos e o da gasolina subir 3,5 cêntimos, caso a tendência atual se mantenha, de acordo com a estimativa da Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) cedida à Lusa.

Com base nos atuais valores da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e tendo em conta as previsões das variações com os valores do fecho do mercado na quinta-feira, o preço médio da gasolina simples 95 deverá subir para 2,009 euros por litro, enquanto o gasóleo simples deverá atingir os 2,058 euros por litro.

Apesar da insistência dos jornalistas, José Luís Carneiro recusou comentar, uma vez mais, as polémicas que envolvem o ministro da Administração Interna, Luís Neves.

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