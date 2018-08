Monchique: Famílias vão ter de pagar parte da reconstrução

Quem reconstruir a casa ao abrigo do programa Porta de Entrada, criado em Maio, terá que pagar, durante 15 anos, o equivalente a 25% do seu rendimento médio mensal.

As famílias cujas casas de Monchique tenham que ser reconstruídas pelo programa Porta de Entrada, criado em Maio e estreado agora, terão que pagar parte das obras, durante 15 anos, desembolsando o equivalente a 25% do seu rendimento médio mensal. Face aos incêndios de 2017, o Estado financiou a 100% na reconstrução das casas.



De acordo com o Jornal de Notícias, além de terem que pagar parte das obras, as famílias não poderão vender, durante o mesmo período de tempo, a não ser que devolvam o dinheiro ao Estado.



Com este programa, o financiamento do Estado tem tectos máximos - e esses limites preocupam o presidente da Câmara de Monchique, Rui André. "Se quiserem arrendar, só receberão cinco euros por metro quadrado. E difícil aqui encontrar casas a este preço, muito menos nesta altura do ano", disse.



O autarca disse ao diário que vai reunir-se com os locais para conhecer os seus planos. "Espero que haja flexibilidade da parte do Governo", salientou.