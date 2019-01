O antigo primeiro-ministro José Sócrates considera ilegal a "investigação secreta" feita antes da abertura do inquérito do processo da Operação Marquês, no qual é arguido. O Expresso noticia este sábado que "um capítulo oculto da Operação Marquês acabou de ficar disponível como anexo aos autos do processo", sendo composto por 500 páginas de dois processos administrativos "que foram feitos antes de haver autos".

Numa declaração escrita enviada à agência Lusa, José Sócrates considera que a "investigação secreta" - designação usada na manchete do Expresso - é ilegal. "Acontece que investigações secretas são ilegais. Isso é próprio de serviços de informação, não de organismos decentes da administração penal", refere o ex-primeiro-ministro e arguido na Operação Marquês.