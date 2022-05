Investigação SÁBADO. Impunidade e indiferença de autarcas perante crimes investigados pelo MP

O Ministério Público (MP) está a investigar um caso, no mínimo, insólito. O comandante dos bombeiros sapadores de Faro é suspeito de usar, durante vários anos, os veículos tanque da corporação para encher a piscina de um clube de motos privado, a que preside. Confrontado pela Investigação SÁBADO, o presidente da câmara deste funcionário público diz que tudo não passa de uma "trica".





A carregar o vídeo ... Promo Investigação SÁBADO 12 de maio

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Na câmara de Sintra, um caso diferente acabou por dar origem ao mesmo comportamento, neste caso, do autarca Basílio Horta.O presidente de câmara de Sintra decidiu nada fazer perante as gravações comprometedoras, a que ateve acesso, que demonstram que o comandante da Polícia Municipal local continua a abusar do poder, quando já é arguido num processo no qual está indiciado por dois crimes de tortura, ofensa à integridade física qualificada e abuso de poder.