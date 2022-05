Iniciativa Liberal pede suspensão imediata de comandante da polícia de Sintra

Manuel Lage, comandante da Polícia Municipal de Sintra, está a ser alvo de uma série de reportagens do programa Investigação SÁBADO que mostram um clima de terror laboral na corporação, entre outras alegadas irregularidades. Autarquia presidida por Basílio Horta (PS) abriu inquérito, mas mantém Manuel Lage no cargo

Eunice Baeta, deputada da Iniciativa Liberal na Assembleia Municipal de Sintra, pediu esta terça-feira "a suspensão temporária do comandante da Polícia Municipal de Sintra, Manuel Lage, até que tudo esteja esclarecido". Numa sessão em que o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, esteve ausente, foi abordada a polémica que envolve o chefe da polícia municipal, que no passado dia 12, foi alvo de uma peça do programa Investigação SÁBADO, que terá continuação hoje, em nova reportagem.