Doentes urgentes esperam mais de 16 horas para primeira observação no Amadora-Sintra

Os dados, consultados às 09:45, indicavam também que nas urgências do Hospital Santa Maria, em Lisboa, os doentes urgentes enfrentavam um tempo de espera de cinco horas.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

O tempo de espera para doentes urgentes no serviço de urgência geral do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) rondava às 09:45 de hoje as 16 horas e 30 minutos, segundo dados do Portal do SNS.



Hospital Amadora-Sintra DR

De acordo com a plataforma do Ministério da Saúde que regista e divulga os tempos médios de espera para atendimentos nas urgências hospitalares, 48 doentes urgentes (amarelo) aguardavam em média 16 horas e 23 minutos para a primeira observação no hospital Amadora-Sintra.

Os dados, consultados pela agência Lusa às 09:45, indicavam também que nas urgências do Hospital Santa Maria, em Lisboa, os doentes urgentes (30) enfrentavam um tempo de espera de cinco horas.

No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, os 11 doentes urgentes contavam com uma espera de cinco horas e 28 minutos.

No Hospital São José, em Lisboa, o tempo médio de espera para 11 doentes urgentes era de duas horas e sete minutos para primeira observação e no Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, era de uma hora e oito minutos para sete doentes urgentes.

No Hospital Garcia de Orta, em Almada, 14 doentes triados com pulseira amarela aguardavam, em média, uma hora e sete minutos e dois com pulseira laranja (muito urgente) esperavam uma hora e 17 minutos.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactem a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.