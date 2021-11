Climáximo: Eles querem mudar o sistema

Quando começou a vislumbrar os pórticos de entrada para a refinaria da Galp, em Sines, João Camargo decidiu apressar o passo. Cruzando olhares com outros 10 camaradas, que também se preparavam para correr, o ativista da Climáximo, antigo dirigente do Bloco de Esquerda, genro do seu fundador e Conselheiro de Estado Francisco Louçã, acelerou o passo. Com um sprint, apanhou de surpresa os militares da GNR, que receberam no dia 18, pelas 14h, cerca de 100 manifestantes do movimento Climáximo. Vinham todos vestidos com fatos de pintor e a empunhar cartazes em que se lia "Never trust a cop" (nunca confiem num polícia, em inglês) e "muda o sistema, não o clima".



Enquanto agarravam os bastões, os militares tentavam acompanhar a velocidade dos manifestantes, que avançavam refinaria dentro, uns saltando por cima dos pórticos de acesso, como se fossem atletas de corrida com obstáculos, outros passando por baixo, como fez João Camargo.



"Somos um grupo de desobediência civil", avisava Camargo à SÁBADO, uma hora antes. "Sabemos que provavelmente vamos deliberadamente incorrer em desobediência, porque é esse o tipo de ação que promovemos. Tudo o que vai acontecer é público. A Câmara Municipal de Sines sabe e ninguém será apanhado de surpresa", concretizou. Para quem conhecia o histórico do movimento, foi uma desobediência anunciada - que pode ter apanhado as autoridades de surpresa.