Funcionário diplomático apanhado a roubar

Entre 2015 e 2018, um funcionário transferiu mais de 16 mil euros de uma conta do Consulado Português no Rio de Janeiro para familiares e amigos. Dois anos depois de ter sido apanhado, foi despedido.

Entre o fim de 2015 e novembro de 2018, um funcionário do Consulado de Portugal do Rio de Janeiro (CPRJ) fez 122 transferências indevidas de uma conta da representação diplomática no Banco Itaú para outras tituladas pela mulher, pelo pai e por amigos. Ao todo, apropriou-se de 71.826,33 reais (16.473,93 euros). Em março de 2021, mais de dois anos depois de ter sido apanhado, foi despedido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).