Investigação SÁBADO. As novas suspeitas que recaem sobre o comandante da polícia de Sintra

Há novos áudios que mostram o clima de terror que se vive na Polícia Municipal de Sintra. Um autêntico ambiente de caça às bruxas em que o comandante, Manuel Lage, ameaça com novos processos disciplinares todos os subordinados que não estiverem alinhados com a direção, ao mesmo tempo que promete benefícios, como o pagamento de horas extraordinárias aos agentes que ficarem do seu lado.





A carregar o vídeo ... Investigação SÁBADO 20 de maio

Uma semana depois dater denunciado o alegado envolvimento do major da GNR, num caso de tortura e em situações ilegais que põem em causa o bom nome daquela corporação, o autarca Basílio Horta insiste em manter em funções o homem que continua debaixo de fogo e a GNR diz que nada tem a dizer.

Mas descobrimos mais: Manuel Lage poderá estar envolvido em mais dois casos que o podem comprometer seriamente.

Em causa estão alegados favorecimentos ao proprietário de uma roulotte que em tempo de pandemia, continuou a trabalhar. Em estado de emergência, era proibido vender comida e bebidas alcoólicas depois das dez e meia da noite. Mas este "conhecido" de Manuel Lage pode violar a lei.

Há ainda um outro caso, que já está a ser investigado pelo Ministério Público, e que poderá envolver abuso de poder e até invasão de domicílio por parte do comandante Manuel Lage.

Na Câmara Municipal de Sintra já não se consegue disfarçar o incómodo perante o silêncio do Presidente.

Nem se percebe como apesar de tudo, foi condecorado três vezes no intervalo de 6 anos.

Esta terça-feira, durante a Assembleia Municipal extraordinária da Câmara de Sintra, a oposição pediu explicações a Basílio Horta e exigiu a abertura de um inquérito, na sequência das denúncias feitas pela Investigação SÁBADO.