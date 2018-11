Para Filinto Lima, presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas, o problema da inflação das notas de alunos em várias escolas em Portugal, que violam as suas próprias regras, está directamente ligado à dificuldade de acesso ao ensino superior. Lima crê que que há necessidade de haver uma "revisão - após debate sério e criterioso -, silenciando muitos docentes universitários que apontam, reiteradamente, a impreparação dos alunos quando entram no ensino superior, muito por força de terem passado três anos da sua vida académica de olhos postos nos bons resultados a obter na avaliação externa", referiu em declarações à SÁBADO.

Sobre este caso de estabelecimentos de ensino não cumprirem os próprios critérios de avaliação por eles criados – principalmente no que diz respeito a termos de avaliação como "oralidade" em Português e "técnicas laboratoriais" em Físico-Química, por exemplo, que não podem ter exames mensuráveis – Filinto Lima considera que se trata de uma avaliação muito além da "ditada pelos exames, prova fechada de um certo período de tempo (2h a 3h, normalmente), que avalia só por escrito aquilo que os alunos 'empinaram' durante 2 ou 3 anos (secundário)". É ainda parte da avaliação interna da escola, como explica à SÁBADO, contrariamente à avaliação externa que engloba os respectivos exames obrigatórios e os específicos que são necessários para o aluno se candidatar ao curso que pretende.









"O director para a Educação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Andreas Schleicher, apontou o actual modelo de acesso ao ensino superior como um constrangimento no que concerne à 'uniformização do ensino que promove'", continuou Lima. "Está, neste momento, refém dos exames nacionais [ênfase do entrevistado], realizados num ciclo de estudos 'sem identidade própria' (reduzindo-se a sua serventia à preparação intensiva para os exames), mais proveitoso se direccionado para a preparação integral (múltiplas literacias) dos discentes na obtenção de excelentes percursos no ensino superior", reforçou.





Filinto Lima Foto: Ricardo Castelo / SÁBADO

Filinto Lima afirma ainda que "o problema é mais premente no privado" e que esta questão deverá ser resolvida pelo Ministério da Educação através do IGEC "no sentido de perceber este desalinhamento (por cima e por baixo), sobretudo em estabelecimentos de ensino em que isto sucede há alguns anos consecutivos. A intervenção pedagógica poderá ajudar a resolver a maior parte das situações".

Ainda sobre o ensino secundário como período de preparação para o ensino superior, o presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas pensa que se trata de um "ciclo de estudos perdido" que funciona em concordância com o actual modelo de acesso ao ensino superior. "Os Magníficos Reitores têm a palavra!", finaliza.