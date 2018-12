De forma a acelerar a criação de residências para alunos do ensino superior, o Governo decidiu flexibilizar algumas regras que irão permitir que os politécnicos e as universidades do país consigam avançar com a construção de tais edifícios de uma forma mais célere e sem ter de passar pelo concurso público.

Segundo o jornal Público, a ideia do Governo de António Costa é que a flexibilização das regras comece já no próximo semestre de 2019, com as obras a iniciar-se no mesmo período. O objectivo é criar nos próximos anos 12 mil camas em mais de 200 edifícios (o total pode aumentar em Janeiro). A ideia implica ainda a reabilitação de cerca de 3000 espaços já existentes e destinados a este fim, mas que de momento não têm condições para receber os estudantes.

O decreto-lei já foi aprovado na quinta-feira passada no Conselho de Ministros e engloba os locais identificados onde serão construídas as residência: pelo menos 20 imóveis pertencem ao Estado e serão renovados com recurso ao fundo da Fundiestamo. Entre os edifícios está o antigo Ministério da Educação na Avenida 5 de Outubro, em Lisboa, por exemplo – uma informação que já tinha sido anunciada pelo primeiro-ministro durante as comemorações dos três anos do Governo. As instituições de ensino superior passam assim a ter de consultar somente três entidades públicas sobre as obras de alojamento de alunos, o que irá diminuir significativamente os prazos.

De forma a viabilizar este projecto, o Governo português irá dispensar as universidades e politécnicos de cumprir as regras do Código dos Contratos Públicos, aplicadas a todos os organismos do Estado, e permitir que estas recorram a empréstimos, para possibilitar todas as obras lançadas para alojamento até 30 de Junho do próximo ano. Além disto, as instituições de ensino poderão ainda usar os seus saldos e receitas para a construção ou renovação de residências estudantis.

Já em Outubro, o Governo tinha divulgado a reabilitação de 12 edifícios como parte do Plano Nacional de Alojamento do Ensino Superior (PNAES) – um investimento de 15 milhões de euros. Mais tarde, foi também anunciado que a ideia é duplicar a oferta no prazo de uma década.

Das 12 mil camas previstas, mais de metade irão ser criadas em Lisboa e no Porto, já que a pressão imobiliária tem subido drasticamente o preço do alojamento privado. Estatisticamente, nenhuma instituição nas áreas metropolitanas tem lugar para mais de 12% dos seus alunos deslocados. Num contexto onde existem 15,370 camas no total da área do país pertencentes a instituições públicas, 86,5% dos estudantes deslocados não têm lugar numa residência da área onde estudam.