José Sócrates fez mais uma ida e volta ao Dubai

Sem advogado no julgamento da ‘Operação Marquês’, José Sócrates fez, nos últimos dias, mais uma viagem de ida e volta ao Dubai. O antigo primeiro-ministro, acusado, entre outros crimes, por corrupção, aterrou, esta quarta-feira ao final da manhã, em Lisboa. Quase ao mesmo tempo, a advogada oficiosa Ana Velho declarava aos jornalistas, junto ao tribunal, que ainda não tinha conseguido falar com o seu “cliente”.



Sócrates voltou a sair do país EPA/JOSE SENA GOULÃO

Na sessão desta quarta-feira do julgamento, Vítor Escária, antigo assessor para os assuntos económicos de José Sócrates, garantiu que apenas o Grupo Lena se mostrou interessado no projeto de construção de casas sociais, na Venezuela. Segundo a acusação do Ministério Público, Sócrates terá recebido 2,4 milhões de euros daquele grupo empresarial para o favorecer nos negócios com a Venezuela, mas Escária referiu que nenhuma outra empresa se mostrou interessada em participar no negócio. Vítor Escária continuará a ser ouvido hoje. Quem está de regresso ao julgamento é a procuradora Nadine Xarope, após um breve período de ausência por motivos pessoais.