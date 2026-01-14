Sábado – Pense por si

Mariana Leitão em silêncio perante acusação de assédio de Cotrim

Alexandre R. Malhado e Rita Rato Nunes 12:21
Candidato liberal revelou que recebeu chamada de apoio da líder da Iniciativa Liberal, que ainda não o defendeu publicamente. Mariana Leitão não se quer pronunciar para não "alimentar uma campanha suja".

“Telefonou-me muito pouco tempo depois a dar total apoio." O candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo garantiu, nesta terça-feira à noite, no canal Now, que Mariana Leitão se mostrou solidária perante a de uma ex-assessora do partido ao candidato presidencial. Questionado sobre se esse apoio não deveria ter sido público, Cotrim respondeu: "Creio que poderá acontecer", convidando os jornalistas a fazer essa pergunta diretamente à líder liberal. Telefonámos a Mariana Leitão. Não atendeu. Já o gabinete parlamentar justificou à SÁBADO que "a Iniciativa Liberal não vai alimentar uma campanha suja que decorre neste momento por via das eleições presidenciais." Ou seja, o silêncio mantém-se. 

Cotrim Figueiredo e Mariana Leitão
Cotrim Figueiredo e Mariana Leitão RODRIGO ANTUNES/LUSA

Três dias depois da alegada vítima ter feito a acusação de assédio sexual, através de uma publicação restrita na rede social Instagram, a líder da Iniciativa Liberal permanece, intencionalmente, em silêncio e não sai em defesa do candidato presidencial que apoia. Nem fez declarações públicas, nem assinou, onde estas garantem nunca terem “vivenciado ou presenciado comportamentos inadequados por parte do candidato presidencial”.

Contudo, isto não quer dizer que o silêncio não seja quebrado até ao final da campanha: ao que a SÁBADO apurou, Mariana Leitão fará uma visita ao terreno durante uma ação de Cotrim de Figueiredo, altura em que poderá ser questionada sobre as acusações.  

Mariana Leitão, a chefe de gabinete

Quando era chefe de gabinete, Mariana Leitão cruzou-se com a alegada vítima no gabinete parlamentar da Iniciativa Liberal. No dia 28 de fevereiro de 2023, a atual líder liberal foi nomeada chefe de gabinete parlamentar. Oito meses depois, Inês Bichão, a alegada vítima, “é exonerada a seu pedido” do quadro de pessoal do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, lê-se no despacho de dia 4 de outubro de 2023.

Bichão juntou-se ao gabinete a 18 de abril de 2022, então chefiado por Leonor Dargent. Durante esse ano, em outubro, João Cotrim Figueiredo deixou a liderança da Iniciativa Liberal de forma súbita. Após eleger o seu grupo parlamentar nas legislativas de 2022, o liberal anunciou que não iria ser recandidato na VII Convenção do partido para dar “oportunidade a uma nova liderança de estar em funções com suficiente antecedência em relação aos próximos atos eleitorais”. “A estratégia para que o partido continue a crescer deve ser diferente daquela que o fez crescer de forma significativa até agora“, acrescentou então. No fim desse ano, a chefe de gabinete Leonor Dargent demite-se e foi substituída por Mariana Leitão.

