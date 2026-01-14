Mariana Leitão em silêncio perante acusação de assédio de Cotrim

Candidato liberal revelou que recebeu chamada de apoio da líder da Iniciativa Liberal, que ainda não o defendeu publicamente. Mariana Leitão não se quer pronunciar para não "alimentar uma campanha suja".
“Telefonou-me muito pouco tempo depois a dar total apoio." O candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo garantiu, nesta terça-feira à noite, no canal Now, que Mariana Leitão se mostrou solidária perante a acusação de assédio sexual de uma ex-assessora do partido ao candidato presidencial. Questionado sobre se esse apoio não deveria ter sido público, Cotrim respondeu: "Creio que poderá acontecer", convidando os jornalistas a fazer essa pergunta diretamente à líder liberal. Telefonámos a Mariana Leitão. Não atendeu. Já o gabinete parlamentar justificou à SÁBADO que "a Iniciativa Liberal não vai alimentar uma campanha suja que decorre neste momento por via das eleições presidenciais." Ou seja, o silêncio mantém-se.
Três dias depois da alegada vítima ter feito a acusação de assédio sexual, através de uma publicação restrita na rede social Instagram, a líder da Iniciativa Liberal permanece, intencionalmente, em silêncio e não sai em defesa do candidato presidencial que apoia. Nem fez declarações públicas, nem assinou a carta de 30 mulheres em defesa de Cotrim, onde estas garantem nunca terem “vivenciado ou presenciado comportamentos inadequados por parte do candidato presidencial”.
Contudo, isto não quer dizer que o silêncio não seja quebrado até ao final da campanha: ao que a SÁBADO apurou, Mariana Leitão fará uma visita ao terreno durante uma ação de Cotrim de Figueiredo, altura em que poderá ser questionada sobre as acusações.
Mariana Leitão, a chefe de gabinete
Quando era chefe de gabinete, Mariana Leitão cruzou-se com a alegada vítima no gabinete parlamentar da Iniciativa Liberal. No dia 28 de fevereiro de 2023, a atual líder liberal foi nomeada chefe de gabinete parlamentar. Oito meses depois, Inês Bichão, a alegada vítima, “é exonerada a seu pedido” do quadro de pessoal do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, lê-se no despacho de dia 4 de outubro de 2023.
Bichão juntou-se ao gabinete a 18 de abril de 2022, então chefiado por Leonor Dargent. Durante esse ano, em outubro, João Cotrim Figueiredo deixou a liderança da Iniciativa Liberal de forma súbita. Após eleger o seu grupo parlamentar nas legislativas de 2022, o liberal anunciou que não iria ser recandidato na VII Convenção do partido para dar “oportunidade a uma nova liderança de estar em funções com suficiente antecedência em relação aos próximos atos eleitorais”. “A estratégia para que o partido continue a crescer deve ser diferente daquela que o fez crescer de forma significativa até agora“, acrescentou então. No fim desse ano, a chefe de gabinete Leonor Dargent demite-se e foi substituída por Mariana Leitão.
