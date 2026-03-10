Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Presidência. o histórico das pinturas oficiais

Marcelo segue tradição de Cavaco e Sampaio: retratos oficiais foram oferecidos a Belém

Alexandre R. Malhado
Alexandre R. Malhado 10 de março de 2026 às 23:00

A Presidência celebrou a gratuitidade do retrato oficial de Marcelo Rebelo de Sousa, que Vhils doou e quer que se torne hábito. Mas isto já é tradição: também aconteceu com Sampaio e Cavaco.

No dia 4 de março, no Museu da Presidência, o retrato oficial do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi apresentado com pompa e circunstância. Foi anunciado pelo autor, Alexandre Farto, mais conhecido por Vhils, que não quis receber pelo quadro – e sugeriu que qualquer valor “fosse utilizado para adquirir obras de artistas emergentes” e que isso “se torne uma tradição”. O Gabinete da Presidência da República Portuguesa confirmou à SÁBADO que “a obra de Vhils foi oferecida pelo autor à Presidência da República”. Contudo, esta “tradição” já existe: as obras já tinham sido oferecidas pelos artistas aos últimos dois chefes de Estado.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Tópicos Carlos Presidência da República Presidente da República tradição Aníbal Cavaco Silva Jorge Sampaio Marcelo Rebelo de Sousa Belém António Ramalho Eanes Paula Rego Palácio Nacional de Belém Portugal
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Marcelo segue tradição de Cavaco e Sampaio: retratos oficiais foram oferecidos a Belém