JUSTIÇA. FILHOS MATARAM O PRÓPRIO PAI AGRESSOR

Os filhos que mataram o pai, um homicídio com culpa reduzida

João Amaral Santos 11 de fevereiro de 2026 às 23:00

Dois irmãos foram vítimas, durante toda a vida, das agressões do pai. Um dia, mataram-no para proteger a mãe. A juíza deu um puxão de orelhas ao MP, que queria pena máxima.

adecisão instrutória da juíza Gabriela Lacerda Assunção não poupou nas palavras para classificar a leitura dos factos pelo Ministério Público (MP), que, em outubro do ano passado, tinha acusado os dois principais arguidos – os dois filhos da vítima (com 22 e 25 anos na altura dos acontecimentos) – pelos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver.

Tópicos violência Violência Doméstica Tribunal Casa nova Casa Gabriela Lacerda Ricardo Sá Fernandes Lisboa
