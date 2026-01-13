Sábado – Pense por si

UNIVERSIDADES. COMO O SISTEMA TRATA OS CONTRATADOS A PRAZO

Professores e investigadores estão a dar aulas sem receber nas universidades

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 23:00

Durante anos a fio, lecionam com contratos precários sem remuneração. Académicos e sindicato referem “largas centenas” de casos

Ana Ferreira dava aulas há perto de uma década quando, em 2019, a direção da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) comunicou que deixaria de ser paga. A investigadora do Departamento de Sociologia tinha um contrato de bolsa de pós-doutoramento e dava até quatro horas semanais de aulas, o limite para não quebrar o dever de exclusividade - a direção passou a entender que as aulas já faziam parte das funções previstas no contrato de investigadora, pago através da faculdade. A situação tornou-se mais bizarra quando percebeu que investigadores de outras universidades, com contratos iguais, continuariam a ser pagos por dar aulas na FCSH.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Alunos Casas Ensino superior Currículo Ana Ferreira José Moreira Marina Costa Lobo ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa Universidade de Lisboa Comissão Internacional sobre Estratigrafia
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Professores e investigadores estão a dar aulas sem receber nas universidades