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Indiscretos: mais uma saída de uma adjunta num gabinete em brasa

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SÁBADO 28 de julho de 2026 às 23:00
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E ainda o turboadjunto do secretário de Estado, os €67.900 que o Governo gastou numa formação de liderança e a nomeação de um assessor "fantasma"

Não haverá gabinete ministerial com mais instabilidade do que o do secretário de Estado da Cultura, o romancista Alberto Santos.

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