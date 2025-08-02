Sábado – Pense por si

Contaminação no mar da Nazaré deixa 50 pessoas doentes

CM 02 de agosto de 2025 às 17:21
Autoridade de Saúde está a fazer levantamento rigoroso, mesmo de quem não recorreu às urgências. Banhos estão proibidos.

São já 50 as pessoas que adoeceram por terem estado expostas à contaminação na praia da Nazaré, causada pelo lançamento de esgoto no mar.

A maior parte destas pessoas - sendo 28 crianças e 22 adultos -, foi assistida nas urgências dos Hospitais de Leiria e de Alcobaça e no Centro de Saúde da Nazaré, mas algumas são familiares e não chegaram a precisar de cuidados médicos, por terem sintomas mais ligeiros. Por indicação da Autoridade de Saúde, os banhos no mar estão proibidos desde sexta-feira, estando içada a bandeira vermelha e tendo sito retirada a bandeira azul.

Foi recolhida água para análise e só em função dos resultados poderá vir a ser levantada a interdição dos banhos no mar.

A contaminação terá resultado de uma "ocorrência técnica no sistema pluvial" da vila, que "originou uma escorrência anómala, acompanhada de maus odores junto à linha de costa", informou esta sexta-feira a Câmara da Nazaré, adiantando que "a situação foi prontamente identificada" e "já se encontra tecnicamente resolvida", "sem sinais visíveis de escorrência ou maus cheiros".

