Seis bombeiros e um civil sofreram hoje ferimentos durante o incêndio que está a lavrar no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, confirmou à Lusa fonte da Proteção Civil.Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Castelo Branco, estão confirmados ferimentos "em seis bombeiros e um civil, desconhecendo-se para já a gravidade dos ferimentos".Adiantou ainda que os feridos estão a ser assistidos no Centro de Saúde da Sertã.O incêndio que deflagrou pelas 14:50 na localidade de Marmeleiro, concelho da Sertã, "continua ativo e a lavrar com alguma intensidade", afirmou.Segundo a página da Proteção Civil, às 18:40, estavam no terreno a combater as chamas 345 operacionais, apoiados por 98 viaturas e oito meios aéreos.