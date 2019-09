três bancos e dois postos dos CTT, nos concelhos de Guimarães e de Vila Nova de Famalicão, começou a ser julgado esta sexta-feira no Tribunal de Guimarães.

Nesse ataque à agência bancária roubou a maior quantia, mil euros de um total de 1500 de todos os roubos. Para isso, utilizou blocos de madeira e um telemóvel amarrados ao corpo para simular um cinto de explosivos, ameaçando a funcionária de que o faria rebentar se esta não lhe entregasse dinheiro.Quando foi detido, pela PSP de Guimarães, havia acabado de roubar 85 euros nos CTT da cidade, a 100 metros da esquadra, e tinha uma faca de cozinha na mão e uma máscara de palhaço na outra - facto que valeu a alcunha de "ladrão palhaço" ao residente da freguesia de Serzedelo. "Eu não sei por que fiz isto", disse na altura da detenção.Além destes dois locais, Casimiro tentou ainda assaltar dois balcões do Montepio, em Pevidém e Brito, e os CTT de Pevidém, todos em Guimarães. Em janeiro deste ano, A Polícia Judiciária do Porto, que seguia o rasto ao assaltante, recuperou 600 euros roubados que o suspeito tinha escondido dentro de um casaco, que enterrou num terreno baldio perto de casa.Depois de ter estado em prisão preventiva no estabelecimento prisional de Braga, o homem está agora em liberdade durante o julgamento. Será sujeito a testes do foro psiquiátrico por suspeistas de poder ser considerado inimputável perante a justiça, com a defesa a entender que Casimiro não teria discernimento suficiente para saber que o que estava a fazer era um crime.